Szczecinianin podbija The Voice Senior! Genialny występ zafascynował jury!

Wrażenie jakie spłynęło na słuchaczy, było bez wątpienia olbrzymie, jednak najbardziej olśniony zdawał się sam Witold Paszta, założyciel grupy Vox i członek jury, który utwór “Zabiorę cię Magdaleno" zna od podszewki. Piosenkarz już od pierwszych tonów głosu szczecinianina wyraził dla niego uznanie i chętnie mu przyśpiewywał. Nic dziwnego, że jako pierwszy odwrócił swój fotel, aby włączyć Romana Rosińskiego do drużyny.

Nigdy nie jest za późno, aby spełnić marzenia, to morał płynący z występu 67- letniego Romana Rosińskiego , szczecinianina i mieszkańca Morzyczyna, w The Voice Senior , show TVP2. Uczestnik uzbrojony w repertuar grupy Vox, stanął na scenie Przesłuchań w ciemno i z miejsca zdobył serca jury oraz publiczności.

Roman Rosiński z The Voice Senior. Kim jest

Mimo tego, że był to dopiero pierwszy występ pana Romana na scenie The Voice Senior, uczestnik już może pochwalić się sporym gronem fanów. Jak udało nam się dowiedzieć, Roman Rosiński z zawodu jest elektrykiem, chętnie udziela się też w radzie sołeckiej Morzyczyna. Jednak praca, którą pielęgnuje z pasją od ponad 40 lat, to występy na weselach i imprezach okolicznościowych.