- Ich montaż potrwa kilka kolejnych dni i powinien się zakończyć do końca czerwca br. Łącznie zamontowanych będzie ok. 8700 krzesełek - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Krzesełka w minionych dniach pojawiły się także na trybunie boiska treningowego.

Nowe krzesełka na stadionie. To jedna z długo wyczekiwanych chwil

- Wszystkie zostały rozdysponowane - mówi Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni. - Przypomnę, że miasto stare krzesełka najpierw rozdało klubom sportowym, które potrzebowały takich siedzisk, a resztę, tę która nie była uszkodzona i nadawała się do użytku przekazała nam, a my sprzedaliśmy za symboliczne pieniądze.

Kiedy kibice Pogoni mają szansę kupić kolejne stare siedziska?

- Nie znam dokładnie harmonogramu prac - przyznaje Ufland. - Wszystko zależy od wykonawcy. W tej chwili na stadionie na trybunach jest jeszcze 4,2 tysiąca krzesełek w barwach Pogoni. Na razie, one mogą służyć kibicom. Oczywiście, gdyby można było rozgrywać mecze z publicznością. Przypuszczam, że kolejna partia starych krzesełek będzie do dyspozycji kibiców na jesieni. Ale ile dokładnie ich będzie - nie wiem. Prawdopodobnie miasto będzie musiało po ich wymontowaniu zrobić kolejną selekcję, które z nich nadają się jeszcze do użytku, a które trzeba będzie wyrzucić. Pewnie też spyta inne kluby sportowe, czy nie potrzebują kolejnej puli starych siedzisk. Reszta będzie dla kibiców.