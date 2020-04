Nowa inicjatywa kibica. Skąd pomysł na Kronikę Pogoni?

Skąd pomysł na Kronikę Pogoni? Łukasz Balski*: Mecz rozgrywany jest w sobotę o godzinie 180, Pogoń traci bramkę w pierwszym kwadransie... Zastanawiałeś się kiedyś, ile procent takich meczów zakończyło się zwycięstwem, a ile porażką? A jeżeli na dodatek tę bramkę zdobył obcokrajowiec? A jeżeli pierwsza litera imienia jego fryzjera... no dobra, już bez przesady (śmiech). Pomysł w zasadzie kiełkował od dawna – myślę, że jakieś 25 lat. Zawsze lubiłem cyferki, statystyki, gdzieś zbierałem różne materiały o Pogoni, stare „Głosy Piłkarskie”, „Piłki Nożne”, różnego rodzaju skarby kibica, ale też prowadziłem własne zeszyty. I zawsze brakowało mi zebrania tej całej wiedzy - rozproszonej po różnych źródłach - w jednym miejscu. Z możliwością przeszukiwania danych, sortowania, dopasowania tego pod siebie. Tak się życie poukładało, że zawodowo zajmuję się programowaniem i bazami danych - co oprócz zamiłowania do statystyk dało mi wiedzę i możliwości urzeczywistnienia tego pomysłu. Natomiast od zawsze był to pomysł odkładany na półkę „kiedyśtamów”. I muszę powiedzieć, że mniej więcej z rozpoczęciem wariactwa, które teraz dzieje się wokół nas, moja sytuacja zawodowa trochę się pogmatwała i nagle okazało się, że mam dużo wolnego czasu. To był jakiś katalizator do dalszych działań, bo w sumie czemu nie teraz… Około trzech tygodni zajęło zaprojektowanie bazy danych i przygotowanie bardzo podstawowej wersji strony. W połowie miesiąca byłem gotowy, ale stwierdziłem, zbliża się 21 kwietnia, to fajnie byłoby wykorzystać tę datę. Miałem trochę dodatkowego czasu na dopracowanie kilku szczegółów, wyłapanie kilku błędów i uzupełnienie danych o meczach.

Jakie są Twoje kolejne kroki związane ze stroną? Kto Ci pomaga w tym przedsięwzięciu?

Można podzielić to na dwie gałęzie - pierwsza i najważniejsza to dane. W tej chwili na stronie są dodane sezony ligowe od 1958 roku, a kolejne kroki to na pewno dodanie pucharów: europejskich i krajowych - wtedy będzie można powiedzieć, że mamy w miarę kompletną bazę wyników meczów. Potem będzie czas na mozolne dodawanie składów, strzelców dla każdego spotkania. Część z nich, powiedzmy ostatnie 10-12 lat, można wyszukać w internecie, część mam w formie „zeszytowej”, część w cyfrowej, ale nieuporządkowanej. I tu najbardziej liczę na pomoc innych - może ktoś też ma sporą kupkę piłkarskiej makulatury sprzed lat, może jakieś własne notatki, może pamięć absolutną - i nie mając nic lepszego do roboty pomogą wyszukać i uzupełnić dane albo po prostu udostępnią zbiory. Na pewno czeka mnie wiele niezapomnianych chwil w Książnicy Pomorskiej przekopując się przez archiwa gazet. Zastrzegam, że nie twierdzę, że muszę być jedynym i wyłącznym autorem. Stworzyłem platformę, dzięki której każdy kto chce i czuje się na siłach, będzie mógł pomóc w zebraniu jak największej ilości danych o naszym klubie. Jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w cyferkach, a lubi pisać i ma jakieś opracowania o historii klubu, to na pewno miejsce się znajdzie. Jeżeli ktoś na podstawie zebranych na stronie danych będzie chciał coś napisać - super.

Druga gałąź to obróbka danych - wyciąganie różnych ciekawostek, statystyk, serii – na razie na stronie prezentowane są bardzo podstawowe informacje. Z biegiem czasu i gromadzeniem danych dodawane będą kolejne moduły. Mniej więcej wiem do czego dążę i jakie dane chciałbym prezentować, jednak w tej chwili rozbudowane statystyki nie były priorytetem - chciałem jak najszybciej ruszyć z podstawową wersją, a kolejne dodatki i moduły dopisywać już w trakcie. Strony w żadnym wypadku nie traktuję jako skończonej - raczej jak materiał z którego można coś zrobić. Już w pierwszych godzinach po odpaleniu dostałem dość duży feedback od kibiców - parę pomysłów na pewno zostanie wdrożonych, jak chociażby możliwość dodania skanu biletów z danego meczu czy linków do filmików na youtube.