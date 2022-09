Na Międzyodrzu w Szczecina stanie apartamentowiec z mariną. Zobacz WIZUALIZACJE i zdjęcia z budowy

Co juz zrobiono i kiedy wiecha?

– Wykonaliśmy konstrukcję hali garażowej, a obecnie trwają prace budowlane na poszczególnych klatkach obiektu. Najbardziej zaawansowana klatka to już piąte piętro. W najwyższej części nowopowstający budynek będzie miał dziewięć pięter. Harmonogram prac Budnex przewiduje zawieszenie wiechy na Sedina Apartamenty pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Wtedy zakończymy prace konstrukcyjne. Warto zaznaczyć, że równolegle do realizacji pierwszego etapu, rozpoczęliśmy także prace przygotowawcze do budowy kolejnego budynku.