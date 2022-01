Na Łasztowni w Szczecinie powstanie nowe osiedle! [WIZUALIZACJE]

- Budowę kompleksu zrealizujemy z PORR jako generalnym wykonawcą. Zostanie podzielona na kilka etapów. W pierwszej kolejności powstanie, usytuowany najbliżej Kanału Zielonego, wielorodzinny budynek mieszkalny: 189 mieszkań i 23 lokale usługowe na parterze i trzykondygnacyjny garaż na 218 samochodów. Budynek będzie miał łącznie 7 kondygnacji, ale w niektórych miejscach będzie obniżony do 5 lub 6 - mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

Zabudowa będzie sięgać aż do Kanału Zielonego, który oddziela Łasztownię od Kępy Parnickiej. Będzie to kompleks budynków mieszkalno-usługowych z mariną.

- Łasztownia i bulwary to miejsce bardzo atrakcyjne na mapie Szczecina, tętniące życiem, chętnie odwiedzane przez spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, wędkarzy i amatorów jachtingu. Odbywają się tu plenerowe koncerty i różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe. Pełno tu modnych restauracji i kawiarni. Inwestycja Nad Odrą ma, poza położeniem, wiele atutów: mieszkania są z panoramicznymi przeszkleniami i malowniczymi widokami m. in. na Odrę i kanał Zielony, są dwustronne i narożne, mają przestronne balkony i tarasy o powierzchni do 85 m kw. Jako przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową mieszkańcy mają zielone tarasy na dachach budynków i własną marinę - dodaje Małgorzata Ostrowska.