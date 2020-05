Motornicza oskarżona o spowodowanie katastrofy na Bramie Portowej staje przed sądem. Jest termin rozprawy

Według ustaleń biegłych, motornicza uderzyła w autobus, bo wjechała na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Do wypadku doszło 5 kwietnia 2019 r. po godzinie 7. Na Bramie Portowej czołowo zderzył się autobus z tramwajem. Jedenaście osób zostało poszkodowanych.

Za kilka dni przekonamy się, czy proces uda się rozpocząć, bo ze względu na koronawirusa wszystkie rozprawy w szczecińskich sądach do 15 maja zostały odwołane. W przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja, czy sprawy wyznaczone od drugiej połowy maja uda się już przeprowadzić.

Największych obrażeń doznała oskarżona. Miała uraz głowy, szyi i klatki piersiowej. I to właśnie ona stanie przed sądem. Grozi jej do 10 lat więzienia. Nie wiadomo, czy przyznała się do winy. Będzie odpowiadała z wolnej stopy.