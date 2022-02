Młoda matka zabiła 5-miesięcznego syna. "Nie radziła sobie z rolą matki"

A to oznacza, że choć matce grozi dożywocie, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

26- latka nie była w przeszłości karana sądownie. W śledztwie nie mataczyła. Przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia.

Jaka jest historia kobiety?

Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, w internecie wylał się potok nienawistnych komentarzy na młoda matkę. Historia jej życia nie jest jednak tak prosta. Dziewczyna walczyła, aby wyjść na prostą po traumach z przeszłości. Nie udało się...

- To co się wydarzyło jest dla nas tak wielkim szokiem, że same sobie nie potrafimy z tym poradzić. Nic nie wskazywało, że może dojść do takiej tragedii - mówiła po zatrzymaniu oskarżonej, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.