Lista miejsc w Szczecinie, gdzie przebadasz się na koronawirusa. Ile to kosztuje?

Jak wygląda takie badanie? Najpierw trzeba się zarejestrować (szczegóły na www.dial.pl). Pacjentowi pobierany jest wymaz z gardła. Następnie próbki trafiają do specjalnego, izolowanego podłoża i transportowane są do laboratorium znajdującego się na terenie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Tam DIAGNOSTYKA również przeprowadza testy dla szpitala zakaźnego przy ul. Arkońskiej, gdzie trafiają pacjenci z podejrzeniem Covid-19.

Kolejny mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczął pracę na parkingu NETTO-ARENA przy ul. Szafera 3/5/7 (wjazd od ul. Jarzyńskiego). Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00. W związku z wymogami bezpieczeństwa, punkt obsługuje wyłącznie pacjentów w samochodach. Za organizację tej lokalizacji odpowiedzialny jest szczeciński oddział laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Dlatego osoby, które decydują się na zbadanie w punkcie drive thru są informowane, że na wynik poczekają do 48 godzin. - Ten wynik może być i w 5 godzin, ale i dwie doby od pobrania, wszystko zależy od sytuacji w laboratorium - wyjaśnia Jacek Jadzieniak.

Punkt drive thru działa od dwóch tygodni także na parkingu park and ride przy ul. Hangarowej. Uruchomiła go firma Trans Medic we współpracy z firmą Athena Med. Za badanie należy zapłacić 580 zł. By skorzystać z usługi pacjenci muszą w pierwszej kolejności zadzwonić na infolinię, która działa pod numerem 508 109 530 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14. Tutaj również próbki pobierane są wyłącznie od osób w samochodach.

Badania w kierunku wykrywania przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG oferuje sieć Alab Laboratoria. Wykonuje się je w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Ma charakter przesiewowy i każdy wynik dodatni w klasie IgM powinien być potwierdzony innym testem laboratoryjnym (ELISA, RT-PCR). Zaleca się ich wykonanie m.in. u pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa, służą też wykrywaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi. Cena badania to 95 zł.