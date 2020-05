Koszykarz King Wilków Morskich Szczecin dołączył do #Hot16Challenge2

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Zaczęło się od raperów, ale szybko wyzwanie przeniosło się także na aktorów, komików, ale niestety także politków. Swój "rap" nagrał nawet prezydent Andrzej Duda... Cała akcja ma bardzo szczytny cel. W opisie każdego utworu znajduje się link do zbiórki. Artyści, fani i zwykli ludzie zbierają pieniądze na służbę zdrowia i pomoc w walce z koronawirusem.

Kikowski swoją "16" nagrał do bitu znanego z hymnu Wilków Morskich i wyszło mu to całkiem nieźle. Po wszystkim nominował także pięć kolejnych osób. Przeważają koszykarze, jak Przemysław Zamojski, Darrell Harris, Tauras Jogela, ale znalazła się również nominacja dla szczecińskiego rapera Winiego.