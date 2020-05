Jeden z klubów w Szczecinie zapowiedział otwarcie. Są nowe zasady

Jak informuje na swojej stronie lokal: "Klubowa część Hormona będzie miała charakter kawiarniany (taki, jaki regulują przepisy). Nie będzie parkietu w jego miejscu będą miejsca siedzące". W czwartek od g. 17 działać będzie Cafe Hormon, część klubową będzie można odwiedzić w piątek od godz. 21.

W nowych warunkach sanitarnych, zgodnie z zaleceniami rządu oraz GIS, klienci będą musieli zachować 2m odległości od siebie, stoliki również będą rozstawione co najmniej w takim dystansie. Przy jednym stoliku będą mogły przebywać osoby zamieszkujące razem, w innym wypadku odległość pomiędzy nimi powinna wynosić minimalnie 1,5 m i nie mogą siedzieć naprzeciwko siebie. Do części klubowej wejdzie maksymalnie 50 osób, do kawiarnianej 40. Przy wejściu do klubu, a także w innych miejscach stać będzie płyn dezynfekujący. Siedząc przy stoliku nie będziemy musieli mieć maseczek, ale przemieszczając się już tak.