Jak odzyskać pieniądze za sieciówkę? Trzeba zmienić przepisy

- Wykonałem telefon do ZDiTM w sprawie zwrotu biletu okresowego trzymiesięcznego, który został kupiony na początku marca. Z biletu korzystał syn, dojeżdżał do szkoły. Otrzymałem informację, że nie ma decyzji pana prezydenta, aczkolwiek mieszkańcy spoza Szczecina mogą spróbować anulować bilet osobiście w placówce, składając odpowiedni wniosek – mówi pan Piotr. - Syn jest aktualnie przeziębiony i jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy za bilet jest jego podróż do Szczecina (pani zaznaczyła, że ma stawić się osobiście). Skoro można kupić bilet nie wychodząc z domu, to również powinna być możliwość jego zwrotu na odległość. W dobie pandemii procedury ZDiTM i miasta Szczecin są kuriozalne. Syn nie będzie korzystał z komunikacji miejskiej, bo szkoły są zamknięte i zaleca się, by przebywał w domu.