Jak idzie budowa Węzła Głębokie w Szczecinie? Zobacz postęp prac

- Apelujemy do pieszych o korzystanie z leśnej ścieżki, która została wyznaczona w celu ominięcia terenu, gdzie prowadzone są roboty budowlane wzdłuż ulicy Zegadłowicza. Na skrzyżowaniu przy jeziorze Głębokie wyznaczone są przejścia dla pieszych , oznakowane jest również obejście. Prosimy o zachowanie uwagi, stosowanie się do zaleceń oraz nie przekraczanie ogrodzenia na ul. Zegadłowicza - dodaje rzecznik.

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door , miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.

Przebudowane zostaną również okoliczne ulic. W ramach przebudowy al. Wojska Polskiego zaprojektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po stronie zachodniej znajdzie się wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m. Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową – ok. 300 m. Wykonane zostanie także włączenie do nowego układu drogowego ul. Kąpieliskowej. Po stornie zachodniej zaprojektowano pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniem kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m.