Ile stadion w Szczecinie poczeka na kibiców? Na razie Pogoń gra bez publiczności

Jednym z warunków powrotu piłkarzy na boiska ligowe było to, że mecz będą rozgrywane bez publiczności. I tak faktycznie jest obecnie, ale wkrótce przepisy zostaną zluzowane.

Piątkowy mecz Pogoni z Zagłębiem rozegrano bez udziału publiczności. I tak było też na wszystkich innych stadionach. Pod spokojnym naciskiem PZPN rząd zgodził się jednak zluzować obostrzenia też w zakresie obecności fanów na trybunach. Od 19 czerwca, czyli startu III etapu rozgrywek ligowych (mecze w grupach mistrzowskiej i spadkowej) kluby mogłyby udostępnić fanom 25 procent pojemności stadionów. Oczywiście muszą też zadbać o to, by fani nie skupiali się w jednym sektorze, by prowadzić sprzedać biletów online czy dezynfekcję rąk. Szczegółowy wytyczne wkrótce dotrą do klubów. W Szczecinie zainteresowanie spotkaniami Pogoni jest i cześć fanów czeka na powrót na trybuny. Klub też się do tego przygotowuje. ZOBACZ TEŻ: Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 0:3. Klęska Portowców w pierwszym meczu po zawieszeniu. Zobacz ZDJĘCIA

Pomysłów jest sporo. Pamiętajmy też, że w Szczecinie trwa budowa nowego stadionu, więc klub ma do dyspozycji 4100 krzesełek. 25 procent to ok. tysiąca osób. Część fanów proponuje, by to karnetowicze mieli pierwszeństwo, część, by była otwarta sprzedaż online, a pojawiają się też opcje z rezerwacją części puli dla karnetowiczów, a części do sprzedaży.

- Za nami już dwa spotkania organizacyjne w tej kwestii. Po ostatnim pojawiła się konieczność sprawdzenia kilku danych historycznych dotyczących obecności kibiców na meczu, co teraz robimy. Drugą rzeczą jest to, że czekamy na oficjalne dokumenty, czyli zapowiadany przez PZPN protokół. Dopiero wtedy, odnosząc się do faktycznych wytycznych i tego, jak wpłyną one na sytuację na naszym obiekcie, będziemy mogli zakomunikować, jakie rozwiązanie zostanie wdrożone – mówi Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni.

Jeden z problemów dla klubu – jak wprowadzić fanów na trybuny, by ograniczyć też przemieszczanie między sektorami, a jednocześnie między strefami kibiców i strefą zarezerwowaną dla piłkarzy i działaczy, którzy są w okresie stałej izolacji. Nowe przepisy rządowe mogą pomóc Pogoni w rozwiązaniu problemu z karnetowiczami, którzy przed wiosną wykupili wejściówki do końca sezonu, a przez zamknięcie trybun byli podwójnie stratni.

- Kibiców poinformowaliśmy, że rozliczymy się z nimi po zakończeniu sezonu i tę decyzję podtrzymujemy: zaproponujemy kilka rozwiązań. Nasi karnetowicze przyjęli tę wiadomość z dużym zrozumieniem, za co w imieniu klubu dziękuję. Tuż po ogłoszeniu najnowszych decyzji poprosiłem też na twitterze kibiców, by - jeśli oczywiście chcą - zaproponowali nam ich zdaniem dobre rozwiązanie co do tego, jak dysponować biletami. Kilka propozycji i pomysłów otrzymałem i te głosy oczywiście zostały zaprezentowane podczas dyskusji w klubie – zapewnia Ufland. ZOBACZ TEŻ: Wsparcie kibiców dla piłkarzy Pogoni Szczecin. Racowisko na Mickiewicza. Zobacz WIDEO!

Ile potrwa rowerowy boom?