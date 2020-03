Fake newsy o koronawirusie zalewają nasze komunikatory

- STOP FAKE NEWSOM! Informujemy, że plotki o rzekomym "zamknięciu miasta", które pojawiają się w przestrzeni publicznej i w Internecie są nieprawdziwe - informuje Dariusz Sadowski z urzędu miasta.

To nie jedyny fake news, który pojawił się w mediach społecznościowych. Nie wierzmy w to, co dostaniemy nawet od znajomych w wiadomościach na Messengerze.

Zdjęcie pojazdu wojskowego, które obiega właśnie internet zostało już zrobione w Tychach, Łodzi, Warszawie, Poznaniu (i miejscowościach pod Poznaniem). Niektórzy twierdzą, że zdjęcie pochodzi z Krakowa. "Dostałam od koleżanki, a ona od jakiejś kuzynki...".

- Rozmawiałam z właścicielka szkoły od angielskiego i to samo - uczniowie do niej dzwonią, ze dostali wiadomość od kolegi kolegi i chcą odwołać zajęcia... - napisała do nas na alarm@gs24.pl pani Joanna.