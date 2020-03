Koronawirus. Zmiany w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Będzie gotowy na przyjęcie wielu zarażonych

Szpital przy ul. Arkońskiej w Szczecinie stopniowo przekształcany w szpital zakaźny monoprofilowy - informuje Centrum Prasowe Wojewody. Co to oznacza?

- Do poniedziałku dzięki temu zostaną przygotowane dodatkowe łóżka w osobnych blokach, dedykowane jedynie pacjentom, którzy mogą w kolejnych dniach trafić do szpitala z koronawirusem - informuje Centrum Prasowe Wojewody. - Łącznie do ich hospitalizacji przygotowanych zostanie 250 łóżek.