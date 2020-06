Czy szkoły w Szczecinie są gotowe do matur? Sprawdziliśmy!

Z jednej strony to ułatwienie dla uczniów, bo nie będą musieli siadać przed komisją i dodatkowo się stresować, ale z drugiej strony egzamin będzie się odbywał w dużym rygorze sanitarnym. Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji. Chodzi przede wszystkim o obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający, konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W Liceum Ogólnokształcącym nr 14 w Szczecinie w salach egzaminacyjnych już zostały ustawione ławki w odpowiedniej odległości, wszędzie stoją płyny dezynfekujące, klasy są otwarte, żeby uczniowie i pracownicy nie dotykali klamek, co pół godziny dezynfekowane są toalety, ponieważ na terenie szkoły przebywają uczniowie, którzy przychodzą na konsultacje z nauczycielami.

- W tym roku maturę będzie zdawać w naszej szkole 120 uczniów - mówi Anna Kowalczyk, dyrektor LO nr 14. - Oprócz tegorocznych maturzystów, mamy też ubiegłorocznych, którzy chcą poprawić ocenę z przedmiotu zdawanego na maturze. Jedna uczennica przystąpi do matury ustnej, ponieważ jest to jej potrzebne do studiów za granicą. Dla wszystkich uczniów przygotowaliśmy dwa wejścia do szkoły, żeby uniknąć tłoku. Każdy uczeń dostanie informację, w której sali zdaje egzamin i od razu będzie się do niej kierował. Oczywiście przy wejściu każdy uczeń będzie miał zmierzoną temperaturę, wypełni oświadczenie o stanie swojego zdrowia, które będzie mógł wrzucić do specjalnej skrzynki i zdezynfekuje ręce.