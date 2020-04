"Czarny Protest" w Szczecinie, czyli strajk kobiet w kolejce

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa nie doszło do powtórzenia wydarzeń sprzed czterech lat, kiedy to na ulice polskich miast wyszły tysiące kobiet sprzeciwiających się zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego.

Uczestniczki protestu zapowiadają, że nie jest to ich ostatnie słowo i już planują następne akcje protestacyjne, które pomimo panującej epidemii będą systematycznie przeprowadzać.

- Narasta w nas gniew. Choć nie widać go tak bardzo, jak przy poprzednich protestach, to czuć go wśród społeczeństwa. Ludzie sami się do nas zgłaszają, drukują plakaty, szyją maseczki i na pewno będzie to protest rozłożony w czasie - zapowiada Bogna Czałczyńska.

W proteście na Bramie Portowej wzięło udział kilkadziesiąt osób. Nie doszło do żadnych incydentów i po dłuższej chwili uczestnicy rozeszli się.