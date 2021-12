"Choinka dla życia". Dostaniesz choinkę za oddanie krwi. Inicjatywa Centrum Krwiodawstwa i Lasów Państwowych

"Choinka dla życia" to wspólna akcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jej zasady są proste: każdy, kto w czwartek odda krew lub jej składniki otrzyma choinkę - świeży świerk prosto z lasu, z Nadleśnictwa Myślibórz. Organizatorzy akcji zapraszają krwiodawców w dwa miejsca: do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), przy al. Wojska Polskiego (na dawców czeka 150 choinek) i do ambulansu mobilnego w Myśliborzu, ustawionego przy ul. Pionierów, w godz. 9-13 (50 choinek).

- Z przyjemnością patrzymy, jak nasi krwiodawcy idą do domów z choinkami pod pachą. To bowiem oznacza, że dzięki temu człowiekowi inny, potrzebujący, wyzdrowieje. A nawet, być może, uda się dzięki jego darowi, uratować komuś życie. Niech to drzewko przypomina rodzinie zasiadającej do wigilijnego stołu o tym, że w te święta podarowali komuś bezcenny dar życia.