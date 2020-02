Grupa Azoty Chemik Police przegrał pierwszy mecz w sezonie 2:3 z Developresem SkyRes Rzeszów, choć prowadził 2:0 w setach.

Liga Siatkówki Kobiet nie może teoretycznie zaproponować nic stojącego na wyższym poziomie niż konfrontacja policzanek z rzeszowiankami. W poprzednim sezonie drużyny kończyły sezon rozczarowane w małym finale, ale po przeprowadzonych latem transferach mają przewagę nad innymi klubami aspirującymi do mistrzostwa Polski.



Chemik przystąpił do hitu po 20 zwycięstwach, z których 17 odniósł na krajowym podwórku. W Polsce był jedynym pogromcą Developresu SkyRes Rzeszów. W sierpniu pokonał przeciwnika 3:0 w hali Podpromie, jednak w rewanżu w Policach, mimo udanego początku, nie potwierdził wyższości nad rywalem.



Trener Ferhat Akbas przygotował na ten mecz najsilniejszą możliwą szóstkę. Od kilku kolejek podstawową przyjmującą Chemika jest Martyna Grajber, która zastąpiła kontuzjowaną Natalię Mędrzyk. Swoim dokładnym odbiorem kapitan zespołu stara się pomagać w rozgrywaniu Marlenie Kowalewskiej. Najwięcej wystaw od reprezentantki Polski trafia do Wilmy Salas i Gyselle Silvy. Skład uzupełniają środkowe Iga Wasilewska oraz Irina Truszina, a także libero Paulina Maj-Erwardt.



Do końca drugiego seta mecz przebiegał zgodnie z planem policzanek. Chemik kontrolował wydarzenia, a na twarzach jego zawodniczek malowały się na przemian pewność siebie oraz zadowolenie. Nie brakowało również uśmiechów i trudno było się temu dziwić, skoro lider prowadził 2:0 w setach po zwycięstwach 25:21 i 25:19.



Siatkarki Chemika nie spodziewały się w tym momencie, że to co przyjemne właśnie dobiegło końca, a pozostała część meczu będzie należeć do Developresu. W podopieczne Stephane'a Antigi wstąpiła nowa energia i odwaga, a że wiceliderowi nie brakuje również umiejętności, zaczął rządzić w hali w Policach. Developres wygrał kolejne partie 25:14 i 25:18, dlatego drużynę lepszą w hicie wyłonił tie-break.



Developres poszedł za ciosem w decydującym secie. Równowaga była tylko do stanu 3:3. Pierwsza konkretna zaliczka rzeszowianek była efektem ataku w aut Igi Wasilewskiej. Trener Ferhat Akbas zażądał przerwy, ale jego podopiecznym nadal drżały dłonie. Marlena Kowalewska przerzuciła piłkę za antenkę, a Wilma Salas oraz Gyselle Silva zepsuły swoje akcje. Zrobiło się 10:4 dla przyjezdnych, które kilka minut później cieszyły się ze zwycięstwa 15:8.



Trener Chemika wprowadził na boisko wszystkie rezerwowe. Zagrały Natalia Mędrzyk na libero oraz debiutantaka Katarzyna Połeć na środku. Nikomu nie udało się po raz drugi zmienić sytuacji na boisku i Developres odniósł zwycięstwo 3:2 po pościgu.



Grupa Azoty Chemik Police - Developres SkyRes Rzeszów 2:3 (25:21, 25:19, 14:25, 18:25, 8:15)

Chemik: Kowalewska, Grajber, Salas, Wasilewska, Truszkina, Silva, Maj-Erwardt (l.) oraz Polak, Nowakowska, Bednarek, Połeć, Łukasik, Mędrzyk (l.)



Pozostałe wyniki 17. kolejki: E.Leclerc Radomka Radom - DPD Legionovia Legionowo 3:1, Enea PTPS Piła - Grot Budowlani Łódź 0:3.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.