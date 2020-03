Bronią arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i wysyłają protest do Szymona Hołowni

Szybko pojawiły się opinie mówiące o tym, że w obecnym momencie są to skrajnie nieodpowiedzialne słowa. Opinię wygłosił również Szymon Hołownia, który ubiega się o fotel prezydenta oraz publicyści związani z Tygodnikiem Powszechnym.

Jest też grupa wspierająca kościelnego hierarchę.

- Nie pozwólmy na atakowanie katolickich kapłanów słowami o herezji i narażaniu wiernych.Nie pozwólmy na pomniejszanie czci do Najświętszego Sakramentu! Nie może być na to zgody zwłaszcza w kraju, w którym Jezus Chrystus aż dwukrotnie w ostatnich latach – w Legnicy i Sokółce – przypomniał o swojej realnej obecności w Eucharystii. Żądamy, by Szymon Hołownia oraz redakcja „Tygodnika Powszechnego” przeprosili arcybiskupa Andrzeja Dzięgę za niegodziwy atak medialny, a także zaprzestali szykanowania go i wprowadzania Polaków w błąd - czytamy w oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej protestuj.pl.