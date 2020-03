Słowa abp Dzięgi w ogniu ostrej krytyki. Będzie doniesienie do prokuratury

Słowa skierowane do wiernych w niedzielę przez abp Andrzeja Dzięgę odbiły się szerokim echem. Zareagowali na nie również politycy ubiegający się o prezydenturę w planowanych na maj wyborach.

W kościołach wchodzących w skład diecezji szczecińsko-kamieńskiej w ubiegłą niedzielę odczytywane było "Słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na III Niedzielę Wielkiego Postu". W oczywisty sposób nawiązywało ono do bieżącej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

"Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą" - Dlatego woda święcona pozostaje do dyspozycji wiernych także w kropielnicach przy wejściu do świątyń. Duszpasterze dbają, by była zawsze świeża i odnawiana przynajmniej raz w tygodniu. W razie potrzeby, woda w kropielnicach jest wymieniana dosłownie każdego dnia. Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą. Nie lękajcie się świątyni. Nie lękajcie się Kościoła. (...) Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmować Świętej Komunii na kolanach i do ust. Ta postawa dojrzewała przecież w Kościele świętym poprzez wieki, jako najdoskonalsza forma przyjmowania Pana - mogliśmy usłyszeć z ambon kościołów w całej diecezji.

Te słowa nijak się mają do próśb Rady Stałej Episkopatu, która zachęcała wiernych do przyjmowania Komunii "na rękę" oraz apelowała do księży o to, by nie napełniać kropielnic. Całość na stronie kurii: Słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na III Niedzielę Wielkiego Postu 15 marca 2020 r.

"Skrajnie nieodpowiedzialny" - Woda w kropielnicach jest wymieniana co tydzień i tylko diabeł się jej boi. A Jezus Chrystus nie roznosi bakterii i wirusów dlatego można brać go do ust z ręki. Skaranie boskie z takim biskupem - powiedziałaby moja babcia. I słusznie. Bliżej mu do starożytnej myśli poganskiej niż do katolickiej ortodoksji. Skrajnie nieodpowiedzialny. Tylko dlaczego Pomorze Zachodnie - najbardziej zlaicyzowany i przytomny rejon w Polsce doświadcza takiego aintelekualnego, infantylnego i prymitywnego moralnie "nauczania"? - pyta Bogna Czałczyńska, działaczka ruchów kobiecych.

Komentują kandydaci na prezydenta RP Do sprawy odniósł się również Robert Biedroń, który udostępnił wiadomość o wystąpieniu arcybiskupa w swoich mediach społecznościowych. Również będący po drugiej stronie religijnej aktywności Szymon Hołownia zauważył słowa abp. Dzięgi. - Nie uważam za stosowne uczenie arcybiskupa (bo robiło to w ostatnich dniach wielu teologów), czym jest w przypadku materii substancja, a czym przypadłość, i że na komunijnym opłatku wirusy owszem mogą się znajdować. Bo konsekracja to nie dezynfekcja. A skoro to wiemy, reszta jest wystawianiem Boga na próbę. List arcybiskupa jest nie tylko szczytem głupoty i pastoralnej niefrasobliwości. Stanowi zachętę do nieprzestrzegania zasad higieny, krytycznie ważnych w czasie trwającej epidemii. Oby ta głupota i niefrasobliwość, ta „epidemiologia mistyczna” nie kosztowała czyjegoś zdrowia, albo życia - mówi Szymon Hołownia .

- Niezwykle szkodliwe i nieodpowiedzialne słowa. To narażanie wiernych na niebezpieczeństwo! W obliczu zagrożenia #koronawirus trzeba zachować nadzwyczajną ostrożność i rozważną postawę, której przykład daje papież Franciszek - skomentowała kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Doniesienie do prokuratury Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział, że złoży doniesienie do prokuratury. - Dzięga nie tylko nie starał się chronić wiernych przed epidemią koronawirusa, lecz wmawiał im wręcz, że ogólnodostępna w kościołach woda święcona nie jest zagrożeniem, podobnie jak przyjmowanie komunii świętej z rąk kapłana do ust - czytamy na profilu ośrodka na FB.