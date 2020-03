Błogosławieństwo z auta w czasach epidemii. Tak robi to ksiądz w Mierzynie

– Kiedy naród nie może przyjść do kościoła, to Kościół przychodzi do narodu. Poprosiłem o zorganizowanie platformy i samochodu, i pojawię się na każdej ulicy i będę prosił Boga, by zachował nas od tej epidemii, by pozwolił nam ją przeżyć, byśmy upadli na kolana i poprosili Boga o zmiłowanie. Módlmy się wspólnie, by prosić o ocalenie i by zaraza ominęła wszystkich ludzi – mówił niedawno w rozmowie z Radiem Plus.