"Błękitna" Brygada szuka chętnych do służby

12 BZ szuka szeregowych, podoficerów i oficerów. Jednak najwięcej wolnych etatów jest dla szeregowych. Chodzi o strzelców i kierowców, zwłaszcza tych posiadających kategorie prawa jazdy C, C+E, D.

O pracę mogą jednak ubiegać się tylko ci, którzy w ciągu ostatniego roku ukończyli szkolenie przygotowawcze. To służba przeznaczona dla ochotników, którzy wcześniej nie byli „w kamaszach”. W przypadku szeregowych przeznaczona jest dla osób z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym i trwa do 4 miesięcy (podoficerów z co najmniej średnim wykształceniem do 5 miesięcy).

Jedną z nowości jest rezygnacja z egzaminu sprawnościowego.