Praca w zachodniopomorskich szkołach: dla psychologów i pedagogów specjalnych

Zgodnie z przepisami przejściowymi od 1 września 2022 szkoła mająca powyżej 100 uczniów powinna mieć co najmniej 1,5 etatu specjalisty, w tym minimalną liczbę etatów psychologów i pedagogów specjalnych. W przypadku mniejszych szkół wymiar etatów również jest mniejszy.

Zatrudnienie tych specjalistów nie jest prostą sprawą. W województwie zachodniopomorskim psychologowie to najbardziej poszukiwani specjaliści. W bazie Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty są 104 oferty pracy dla nauczycieli psychologów.

- Przepis na dzień dzisiejszy jest jednoznaczny – obliguje on dyrektorów do tego, żeby podejmowali działania na rzecz poszukiwania nauczycieli o tej specjalizacji. Szczególnie nauczycieli psychologów i pedagogów specjalnych. To jest nowa sytuacja, przy czym uwzględnia się, że może być z tym problem - mówi Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty. - W tym miejscu chciałbym powiedzieć jedną rzecz – jeśli mamy 104 oferty dla psychologów, nie są to 104 oferty pracy na pełen etat. To od liczby uczniów w danej szkole zależy, w jakim wymiarze ci specjaliści mają być zatrudnieni. Im więcej uczniów, tym większy wymiar etatu. Pozytywne jest to, że dyrektorzy szkół współpracują ze sobą w zakresie zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami. Jak to będzie wyglądało w nowym roku szkolnym, zobaczymy we wrześniu. Na razie jeszcze dyrektorzy szukają.