Będzie konkurs na dyrektora Willi Lentza - nowej instytucji kultury

Willa Lentza została kolejną instytucją kulturalną w mieście na podstawie uchwały podjętej 28 lipca 2020 roku. Wtedy pojawiły się sugestie, żeby wybrać dyrektora tej instytucji w konkursie.

- To miejsce może być wyznacznikiem ambicji kulturalnych Szczecina, stymulować wymianę myśli i koncepcji, koncentrować kapitał intelektualny ludzi nauki i sztuki - uważa Edyta Łongiewska-Wijas, radna niezależna. - Dla twórców i badaczy nie będzie partnerem ktoś delegowany na mocy jedynie urzędniczych rozgrywek, bez żadnych doświadczeń w pracy w kulturze i wiedzy o problematyce, której działalność tej instytucji powinna eksplorować. Kultura, podobnie jak medycyna czy wojskowość, nie jest sferą, na której każdy się zna. Niektórym się tak wydaje, ale prowadzi to zawsze do porażek i kompromitacji. Uczciwie, transparentnie przeprowadzony konkurs, odpowiednio nagłośniony, daje szansę na wyłonienie dobrego kierownictwa instytucji.