"AUTOlogika" ma bronić praw kierowców. W Szczecinie powstaje nowe stowarzyszenie

- Liczba aut na ulicach rośnie i jest to zrozumiałe, bo zarówno szczecinianie, jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości chcą wygodnie i szybko dojechać do szkoły, pracy, sklepu czy restauracji. Dlatego zwężanie ulic, zamykanie parkingów, robienie ulic jednokierunkowych i ogólnie utrudnianie jazdy samochodom powoduje, że korki się zwiększają. To jest tak proste jak 2+2 i dyskutowanie na ten temat to trochę szkoda czasu. Oczywiście komunikacja miejska to również ważny element transportu, ale na pewno nie kosztem samochodów. Wszystko powinno być robione w odpowiedniej kolejności. Zamknięcie ulicy dla samego zamknięcia nie sprawi nagle, że ludzie przesiądą się do komunikacji miejskiej. A niestety obecne działania miasta tak wyglądają. Wolność polega na tym, że każdy może sam zadecydować o tym jak dotrze w wybrane miejsce. Osobiście korzystam z różnych form transportu w zależności od potrzeb i chęci i chciałbym, żeby tak pozostało. Zmuszanie innych do wyboru mniej wygodnego środka transportu to zwykły zamordyzm - uważa Jakub Kozieł.