ZUT tworzy pary. Uczelnia zaprasza na walentynki

Impreza odbędzie się oczywiście w walentynki, o godz. 17 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (ul. Jagiellońska 20-21).

- Tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych atrakcji m.in. sesję fotograficzną na tle miłosnej ścianki z kolorowymi balonami i dekoracjami walentynkowymi, słodkie przekąski, pamiątkowe albumy oraz konkursy z cennymi nagrodami. Do wygrania będą m.in. vouchery do SPA, bilety do kina, czy do teatru – zapowiedziała Kinga Wełyczko z Biura Promocji ZUT.

Dodatkową atrakcją będzie muzyka na żywo. W klimat walentynkowego wieczoru, zakochanych wprowadzi zespół Guilty Fox, Magdalena Borowiecka oraz Radosław Winczewski.