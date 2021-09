ZUS sam przeliczy emerytury "czerwcowych emerytów". Nie trzeba już składać wniosku

Same wyliczenia ZUS wskazują, że na dotychczasowych zasadach emerytura czerwcowa była niższa od majowej o ok. 5 proc. i o 12 proc. od lipcowej. A to dawało emerytom nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości emerytury.

A co roku ZUS sam doradzał klientom, aby jeśli to możliwe nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali choćby do lipca. Po tych uwagach okazało się, że co roku decyzję o przejściu na emeryturę w czerwcu przekładało kilkanaście tysięcy osób rocznie. W latach 2018-2019 liczba osób mimo wszystko decydujących się na emeryturę w czerwcu wyniosła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku emerytur.

- Prezydent podpisał ustawę, która rozwiązuje problem czerwcowych emerytur - informuje Karol Jagielski regionalny rzecznik ZUS

województwa zachodniopomorskiego. - Dzięki temu zastosowanie do nich mają dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w czerwcu. Kluczowe jest to, że waloryzacje kwartalne, szczególnie za I kwartał roku, są bardziej korzystne niż waloryzacja roczna.