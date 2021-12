Zomowcy i milicjanci odwiedzili Szczecin! Inscenizacja Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Rega"

- Odbiór ludzi jest raczej pozytywny - twierdzi st. chor. Olejnik. - Starsi zagadują wspominając tamte czasy. Młodzi dopytują, o co chodzi.

W rolę funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i jej zmotoryzowanych odwodów wcielili się w sobotę członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Rega" z Trzebiatowa. Od godz. 15 do 21 pilnowali siedzibę Radia Szczecin. Przy okazji legitymowali podejrzanych przechodniów, czasami też patrolowali pobliskie uliczki.

- Odgrywamy scenkę, w której przedstawiamy typowy obrazek z pierwszych dni po wprowadzeniu stanu wojennego w kraju, czyli z grudnia 1981 r. - tłumaczy Piotr Olejnik, jako zomowiec starszy chorąży. - Milicjanci stali wtedy przy newralgicznych punktach miasta, na rogatkach, skrzyżowaniach, głównych ulicach... Taka manifestacja siły. By się ludzie nie gromadzili, nie protestowali.

- Kiedy jadąc do Szczecina zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, by coś przegryźć, podszedł do nas gość, popatrzył na naszywki i zapytał, czy znów jest milicja zamiast policji? - dodaje Mirosław Czerwiński, w MO podporucznik.