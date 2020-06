Żołnierze "dwunastki" wyruszyli na motocyklowy rajd weteranów. ZDJĘCIA

I. Rajd Motocyklowy Weteranów zorganizowany został w hołdzie poległym w zagranicznych misjach wojskowych. Jego inauguracja odbyła się w Dniu Weterana, czyli 29 maja przed Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie. Do udziału w rajdzie zgłosiło się blisko 300 uczestników: żołnierzy, weteranów, pracowników resortu obrony narodowej ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz przedstawiciele innych formacji mundurowych. Część główna rajdu będzie trwała do 29 czerwca 2020 roku. W tym czasie motocykliści ze zgłoszonych jednostek wojskowych będą jeździć na groby swoich kolegów, żeby zapalić znicz i oddać hołd poległym żołnierzom. Uczestnicy rajdu w naszym regionie odwiedzili m.in. groby kolegów w Golczewie, Węgorzynie, Szczecinie i Stargardzie.

- Uczestnicząc w tym niezwykłym wydarzeniu, składamy hołd żołnierzom, którzy pełniąc ofiarnie służbę w kraju i poza jego granicami oddali to co mieli najcenniejsze – swoje życie – tymi słowami Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – generał dywizji Maciej Jabłoński rozpoczął kolejny etap 1. Rajdu Motocyklowego Weteranów. Rajd Motocyklowy jest doskonałą okazją aby uświadomić jak ważne jest pielęgnowanie żołnierskiej pamięci. Dodatkowo przedsięwzięcie to daje możliwość zintegrowania środowiska weteranów. Aspekt ten jest bardzo ważny zarówno dla członków rodzin jak i również samych weteranów, którzy zawsze służą wsparciem i pomocą dla tych, którzy na to wsparcie nie mogą już liczyć ze strony swoich synów, mężów czy ojców.