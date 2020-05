Żołnierze 12 Brygady rozpoczęli przemieszczenie na poligon drawski

Trasy i godziny przejazdów wojska zostały zaplanowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego.

- Zwracamy się więc z prośbą do kierowców, aby nie wymuszać pierwszeństwa nad kolumnami oraz nie wjeżdżać pomiędzy poszczególne pojazdy kolumn (w kolumnie może poruszać się maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między przemieszczającymi się kolumnami nie może być mniejsza niż 500metrów) - mówi kapitan Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12 BZ. - Pierwszy i ostatni pojazd jadący w kolumnie ma zamontowaną pomarańczową tablicę. Ponadto poruszające się w kolumnie pojazdy mogą mieć zamontowane od strony kierowcy chorągiewki koloru niebieskiego i zielonego (ostatni pojazd). Dodatkowo pojazdy jadące w takiej kolumnie mogą mieć włączone światła błyskowe.

Kilka zdań o ćwiczenie "Defender Europe 20 plus" Od 5 do 19 czerwca we wspomnianym wydarzeniu weźmie udział około 6 000 żołnierzy, 100 czołgów i ponad 230 wozów bojowych.