Zniszczono mural aktywistów LGBT w Szczecinie. Malowidło nie przetrwało nawet kilku dni

- Tak wygląda dziś mural z fragmentem listu miłosnego Iwaszkiewicza odsłonięty w piątek. Serce mi krwawi. Performens piątkowy obserwowała grupka mężczyzn, byłam pewna że spróbują dokonać aktu zastęczej agresji. Za dużo im tęczy. Mamy w kraju przyzwolenie na wymazywanie LGBT+ - strefy wolne, "nie ludzie", więc dlaczego mieliby znosić przesłanie, iż w przeszłości, w życiu publicznym obecni byli homoseksualiści? Bo o historię literatury to zapewne nie dbają, literatura ich nie obchodzi. Podobnie jak sztuka czy miasto. Chyba że wymalują je na brunatno. Przez te trzy dni odwiedziło mural wiele osób, był powielany na FB. Znajomi pisali do mnie, że piękny, dobrze pomyślany, wspaniały, umiejscowiony w znaczący sposób. Z takich małych fragmentów składa się współczesne miasto, które do nikogo nie musi należeć, ale można się z nim identyfikować i do niego zapraszać, pomieścić w nim warstwy zdarzeń i głosy ludzi o wszelkich identyfikacjach. Składałoby się, gdybyśmy dali sobie nawzajem szansę. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną złapani i ukarani za akt nienawiści, ponieważ w tym dokładnym zamazaniu nie chodzi o przynależne do street-artu gry, a o unicestwienie. I że nie okaże się, że "mała szkodliwość", bo póki czas (a właściwie jeszcze czas) trzeba zatrzymać barbarzyńców - napisała prof. Inga Iwasiów.