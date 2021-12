Znajdź elfy! Trwa świąteczna gra miejska w Szczecinie

Jak i gdzie szukać elfów w Szczecinie?

W tej rymowane znajdziecie podpowiedzi, gdzie mogli ukryć się świąteczni pomocnicy Mikołaja

Ho ho, moi kochani! Błagam, pomożecie?

Elfy mi uciekły. Czy je odnajdziecie?

W cudownym Grodzie Gryfa wolały się pochować,

niż Wasze prezenty na Gwiazdkę uszykować.

Podczas poszukiwań miejcie aparaty.

Róbcie nimi fotki, a w kadrach złapcie skrzaty.

Jeśli wszystkie dziesięć elfów odnajdziecie.

Magnes na pamiątkę piękny zdobędziecie.

Pierwszy z elfów wskoczył przy zamku na drzewo.

Widzi pomnik księcia, kiedy patrzy w lewo.

Książę stoi z żoną, Anną z Jagiellonów.

Z drzewa widać dobrze również wieżę dzwonów.

Plac Solidarności – drugiego tu szukamy.

Pod ziemią jest muzeum, które dobrze znamy.

Schował się przy ławce i wsłuchał w symfonię.

Z ławki bowiem widać białą filharmonię.

Trzeci elf ma widok iście doskonały.

Bo szczeciński jarmark widzi niemal cały.

Tu naszego miasta poznasz moc atrakcji.

Turystycznej jest to Centrum Informacji.

Hop, na drugi z placów, Koleżanko i Kolego.

Będziemy wypatrywać elfa – już czwartego!

Maluchy już go widzą, rodzice też dojrzeli.

Jeździ razem z dziećmi elf na karuzeli.

Na trzecim spośród placów na koniu siedzi pan.

Tu piąty z naszych elfów się schował – mówię Wam!

Szukajcie na tym placu domku drewnianego,

gdzie czuć korzenny zapach wina podgrzanego.

Dalej idź aleją wprost do marynarza.

Jest w stroju Mikołaja, tuż obok Paprykarza.

Teraz wypatrz kota, co myszkę chciałby zjeść.

Przy dziurce w kamienicy znajdziesz numer sześć!

Po siódmego elfa na plac chodźcie z nami,

co astrologowie „Alnitak” go nazwali.

Elf się dobrze schował pod stołem dla szachmistrza.

Z kryjówki jego widać lokal zegarmistrza.

Ósmy elf się schował zaraz przy fontannie.

Zegar na deptaku widać z niej dokładnie.

Jarmark w tej przestrzeni zagościł pierwszy raz.

W weekendy na deptaczek zapraszamy Was!

W pałacu szpinakowym dziewiąty elf się schował.

Pracę już dla niego prezydent przygotował.

Mikołaj jednak woli, by wrócił do niego.

na balkonie znajdziesz elfa niesfornego.

Ostatniemu z elfów amory dzisiaj w głowie.

Gdzie są Jasne Błonia? Każdy Ci to powie!

Pośród licznych ławek tu rozlokowanych

znajdź jedną szczególną – ławkę zakochanych.

Macie wszystkie elfy, dziewczyny i chłopaki?

Albo chociaż siedem. Już nie będę taki!

Wróćcie tu – na jarmark, do domku szklanego.

W nagrodę otrzymacie ode mnie coś ładnego!