Zmodernizują kolejne odcinki linii kolejowej Szczecin - Poznań. Pojedziemy 160 km/h!

Pasażerowie sukcesywnie zyskują wyższy komfort podróży na stacjach i przystankach. Nowoczesne perony są już dostępne m.in.

Zmieniają się przystanki i stacje w:

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze pociągi pojadą z Poznania do Szczecina z prędkością do 160 km/h. Skróci to czas przejazdu między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim nawet o ok. 50 min.