Zlot aut marki Stoewer w Szczecinie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia sprzed 13 lat

Wśród eksponatów był samochód, który przybył na zlot aż z Australii. To stoewer D5 coupe. Staruszek dziarsko prezentował się na Niemierzynie w muzeum techniki.

W Szczecinie gościło ok. 20 kultowych aut, produkcji szczecińskiej fabryki Stoewer-Werke AG. Przyjechały na dziedziniec Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki.

Drogę z półkuli południowej pokonał złożony w kontenerze, ale po dopłynięciu do Hamburga o własnych siłach dojechał do Szczecina. Auto wyprodukowano w 1922 roku. Sześciocylindrowy silnik potrafi rozwinąć prędkość do 85 kilometrów na godzinę.

Zaledwie o 2 lata młodszy był inny stoewer, model D12. Jego potężny silnik (6 cylindrowy, pojemność 3100 centymetrów sześciennych) pozwalał rozwinąć prędkość do 100 kilometrów na godzinę. W chwili, kiedy powstał płacono za niego 14 tysięcy marek, dziś jest bezcenny.