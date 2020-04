Złodziej włamał się do karczmy i ukradł pieniądze na obiady dla medyków!

- Ale to wszystko stało się o godzinie 6 rano, było już jasno. Włamano się właściwie w biały dzień - mówi Urszula Golema, właścicielka restauracji. - Ktoś wdrapał się na wysokość trzech metrów do okienka, wyważył je kopniakiem, znalazł sejf w biurze, a drzwi do biura wyłamał łomem. Rozpruł sejf i zabrał wszystkie pieniądze z lokalu. Pech chciał, że poprzedniego dnia przywiozłam gotówkę do karczmy zebraną ze wszystkich restauracji całej Grupy The Best Restaurants, aby było za co kupić produkty na obiady dla medyków na kolejne dni.