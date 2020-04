Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. Jak to będzie w Szczecinie?

Premier zdecydował, że od 6 maja zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Jednak ostateczną decyzję o otwarciu podejmą organy założycielskie, jeśli będzie ono zgodne z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

W przypadku szczecińskich publicznych placówek oświatowych decyzja ta będzie należała do prezydenta i jego urzędników.

Prezydent Piotr Krzystek poprosił o opinie w tej sprawie rodziców.

- Wydana nam centralnie dyspozycja jest moim zdaniem nielogiczna - pisze na swoim facebooku prezydent Piotr Krzystek. - Gdy otworzymy placówki, część rodziców, która obawia się o zdrowie swoje i najbliższych, straci zasiłki opiekuńcze. W mojej opinii to nastawianie jednych rodziców przeciwko drugim. To smutne. Aby jednak podjąć odpowiedzialną decyzję, proszę Państwa o wsparcie. Nasze przedszkola i żłobki zaczęły kontaktować się z rodzicami. Proszę, abyście odpowiedzieli na pytanie, czy chcecie posyłać swoje dzieci do placówek, czy nie.