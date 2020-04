Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" nagrał utwór "Com sie do Cie nachodzowoł" na kilkanaście głosów i udostępnił go w sieci zachęcając do wspólnego śpiewania.

Utwór ten jest wyzwaniem #folksingingchallenge od Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej. Wyzwanie przyjęła dorosła grupa "Szczecinian". Do zabawy "Szczecinianie" nominują swoich przyjaciół: Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo",

Folk Song and Dance Ensemble of Warsaw University "Warszawianka",

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. ZOBACZ TAKŻE: Szczecinianie wystąpili z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca [ZDJĘCIA] Wideo