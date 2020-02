Zefirek - program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina

Przyjęty program charakteryzują proste zasady dofinansowania projektów. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do 50 tys. zł przy termomodernizacji. Co ważne w programie nie ma kryteriów dochodowych.