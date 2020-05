Zderzenie autobusu z osobówką na ul. Gryfińskiej w Szczecinie. Pięć osób poszkodowanych

- Otrzymaliśmy zgłoszenie około godz. 13.30 o zdarzeniu drogowym, w którym wzięły udział dwa pojazdy - mówi st. sierż. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Nie ma większych utrudnień w ruchu. Policjanci nadal wykonują czynności na miejscu.

Jak nas poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, pięć osób zostało przewiezionych do szpitala.

- Wszystkie poszkodowane to kobiety w wieku od 30 do 70 lat, miały drobne urazy - mówi Paulina Targaszewska

z WSPR w Szczecinie. - Dwie panie z urazem głowy w wieku 34 i 70 lat, trzecia pasażerka w wieku 30 lat z urazem kończyny i kręgosłupa, czwarta w wieku 30 lat z urazem kończyny dolnej. Piąta kobieta w wieku 70 lat ze stłuczeniem klatki piersiowej. Dodatkowo dwie osoby na miejscu: kobieta z mężczyzną z ogólnymi stłuczeniami, odmówili przewiezienia do szpitala.