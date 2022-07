Zbliża się otwarcie Teatru Letniego w Szczecinie. Będzie się działo. Sprawdźcie program

Poza koncertami, bo to w końcu letnia scena, będą słynne już z samych prób pokazy iluminacji. Będzie też 160 kg tort, a także dodatkowe atrakcje dla szczecinian w każdym wieku. Poniżej szczegółowy program wydarzenia.

Piątek, 29 lipca 2022

Już od 15.00 działać będzie przy jeziorze Rusałka bogata w masę atrakcji strefa familijna i atrakcje na wodzie (m.in. aktywności na deskach SUP czy wielkie, nadmuchiwane, przezroczyste kule, w których można chodzić, skakać i biegać po wodzie) a na polanie odbędzie się COME WITH US FESTIVAL - niezależnym festiwalem łączący różne formy kultury nowoczesnej, od muzyki i tańca, przez instalację, street art, po visual art.