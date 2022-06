Zarobki Pogoni Szczecin w PKO Ekstraklasie w sezonie 2021/2022. Ile zarobił klub?

Globalna kwota do podziału była większa o 10 mln od tej ubiegłorocznej. Są spore szanse, że te sumy wzrosną, gdy rozstrzygnięty zostanie przetarg telewizyjny, który będzie obejmował lata 2023-28.

- Pulę wypłat dla klubów stanowią kontrakty z głównymi nadawcami telewizyjnymi i partnerami marketingowymi, ale w trakcie sezonu pracujemy też nad tym, żeby do tych środków móc dodać coś więcej, na przykład poprzez dodatkowe umowy na prawa międzynarodowe czy umowy marketingowe. Jednocześnie, bardzo ostrożnie wydajemy pieniądze. Dzięki temu udaje się nam wypracować dodatkową pulę dla klubów. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy liga liczy 18, a nie jak jeszcze niedawno 16 klubów i środki są dzielone na więcej podmiotów. Ten czynnik miał istotny wpływ na tegoroczne kwoty przypadające klubom, choć warto zauważyć, że mistrz i kluby z podium otrzymały za ten sezon kwoty bardzo zbliżone do tych sprzed roku – mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.