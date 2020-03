zarażamydobrem. Trafostacja Sztuki w Szczecinie też szyje maseczki. Także dla zwykłych ludzi

Inicjatywa TRAFO szybko przerodziła się w pomoc pracownikom różnych branż i… autoterapię.

- Co uszyję więcej maseczek, żeby przekazać na Lindego 2 A, to zgłasza się do mnie ktoś ze znajomych z prośbą o wsparcie - opowiada Marta Miszuk z TRAFO. - Dla przykładu, ostatnio maseczek potrzebowała psycholog z Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Zdrojach. Jest psychologiem, ale nie pracownikiem medycznym. Przez to do dyspozycji razem z koleżankami miała tylko jedną maseczkę. Postanowiłam uszyć im mały zapas. Chwilę potem okazało się, że mama tej kobiety na Onkologii ma podobny problem, więc zadziałałam od razu.

Z prośbą o pomoc do pani Marty zwróciło się też Cafe Berlin - potrzebowali maseczek dla kierowców rozwożących dostawy. Jak mówi, zgłaszają się do niej zwykli ludzie. Tacy, którzy nie mają skąd wziąć maseczek.