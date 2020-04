zarażamydobrem Szczecinianki szyją maseczki i idą na rekord! Potrzebne wsparcie

"Szczecinianki szyją maseczki dla lekarzy, służby zdrowia i obywateli" to charytatywna inicjatywa rozpoczęta na Facebooku w połowie marca przez Elżbietę Andrzejkowicz, nauczycielkę angielskiego. Do akcji włączają się kolejni wolontariusze. Dzięki temu po tygodniu działalności powstało ponad 2000 maseczek, a po miesiącu ponad 84 tys.

Zapotrzebowanie jednak rośnie. Od czwartku wchodzi obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych.

- Codziennie przygotowujemy średnio 4000 maseczek - mówi Elżbieta Andrzejkowicz. - Zamówienie na dziś to 12 tys. Prośby o wsparcie spływają do nas nie tylko ze szpitali, ale z hospicjów, urzędów, przedsiębiorstw. Każdego dnia mamy do wydania 300 maseczek dla obywateli.

Szczecinianki stale potrzebują wsparcia. Szczególnie potrzebna jest dobrej jakości bawełna i guma.

- Mogą to być pościele, prześcieradła - wyjaśnia pani Elżbieta. - Proszę, by nie przywozić starych, zużytych. Takie po prostu się nie nadają do noszenia na twarzy. Poszukujemy też maszyn do szycia do wypożyczenia. Wiele osób trzyma je nieużywane w szafach, a my mamy w swoich szeregach panie, które chętnie by je wykorzystały.