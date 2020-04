zarażamydobrem Mieszkańcy Warszewa stworzyli manufakturę do montowania przyłbic

- Cała akcja zaczęła się od tego, że znajomi z Piły zaczęli robić maski plastikowe. Zainteresowałem się, co my moglibyśmy zrobić lokalnie, bo od lat zajmujemy się drukiem 3D. Postanowiliśmy, że przyłbice będą najszybszym produktem do wykonania. Skopiowaliśmy wzór, który został udostępniony przez czeską firmę. W międzyczasie zmieniliśmy trochę projekt, abyśmy mogli go robić szybkiej. Potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie nam wycinał folię do tych przyłbic. Tak zgłosili się znajomi z kolejnej firmy i powstał prototyp. Gdy już mieliśmy podzespoły do tych przyłbic, potrzebna była pomoc osób do składania tych elementów w całość. I tak się zaczęło - mówi.