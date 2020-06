Zaplanujmy weekend! 10 miejsc niedaleko Szczecina, gdzie warto spędzić czas

Pojezierze Ińskie - Jeziora położone w obrębie gminy Ińsko są dogodnym terenem dla rozwoju kajakarstwa, sportów wodnych i wędkarstwa. Atrakcją dla wodniaków są pokaźne długości jezior oraz liczne zatoki, półwyspy i wyspy spotykane na szlakach. Łącznie na terenie Gminy znajduje się 10 jezior, w tym największe i najczystsze - Ińsko - o powierzchni 650 ha, położone na wysokości 122 m n. p. m., z wodą I klasy czystości. CZYTAJ TEŻ: Tam nie powinno być tłumów w weekend. A warto zobaczyć to miejsce! Moryń - co zwiedzić, co można zobaczyć? Najlepsze atrakcje w Moryniu

