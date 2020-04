Zakaz picia na bulwarach w Szczecinie na stałe? Decyzja zależy od radnych

- W świetle obowiązujących przepisów brak jest możliwości zawieszenia, czasowego anulowania czy czasowego zniesienia odstępstwa zwłaszcza w sytuacji kiedy nie wiadomo do kiedy utrzyma się i jak rozwinie sytuacja panująca obecnie w kraju. (...) uchwała może zostać podjęta ponownie w sytuacji kiedy będzie to możliwe z punktu widzenia epidemiologicznego - czytamy w uzasadnieniu projektu.

- Oznacza to, że prezydent będzie chciał wprowadzić uchwałę jutro (w czwartek - przyp. red.) do porządku obrad tzw. szybką ścieżką - tłumaczy radna.

W oficjalnym porządku obrad sesji, który jest widoczny w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu projekt uchwały nie został jeszcze umieszczony. Według relacji radnej, projekt uchwały został przekazany do Biura Rady Miasta, a wszyscy radni otrzymali go na skrzynki mailowe w środę po południu.

- Tym samym Szczecin wpisuje się w praktykę ograniczania swobód, pod pretekstem walki z pandemią. Obecnie we wszystkich miejscach publicznych obowiązuje zakaz gromadzenia się. Także na bulwarach. Są one teraz puste i martwe. Nie ma żadnego praktycznego powodu, aby zmieniać stan prawny tego miejsca. Z pewnością nie chodzi o chronienie nas przed pandemią.

To wykorzystanie sytuacji. W interesie prywatnych restauratorów, coraz bardziej zawłaszczających ten obszar i stawiających tam coraz większe budynki-klocki, zabiera się nam szczecinianom przestrzeń, w której czuliśmy się swobodnie. Sprzeciwiam się temu. Nie przyłożę ręki do prywatyzacji bulwarów i ograniczania szczecinianom swobód. To pełna politycznej hipokryzji gra pandemią - mówi radna Edyta Łongiewska-Wijas.