Żagle 2022 tuż tuż. Zobacz program na weekend pełen atrakcji

U stóp Wałów Chrobrego zacumują jednostki, które przypłyną do Szczecina z gościnną wizytą. Spodziewamy się kilkudziesięciu jednostek, wśród których pojawią się perełki, których do tej pory nie było w stolicy Pomorza Zachodniego. Las żagli będzie można podziwiać także na Łasztowni. North East Marina zostanie wypełniona po brzegi. Podobnie jak w poprzednich latach do Szczecina wpłyną także okręty wojskowe oraz jednostki portowe Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Żagle to także ogromne familijne święto, którego bogaty program zachęca do wyjścia z domu i udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Po dwóch stronach Odry pojawią się strefy aktywności, animacje oraz muzyczne sceny.