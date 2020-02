Zachodniopomorska policja ma nowego szefa. To nadinspektor Tomasz Trawiński [ZDJĘCIA]

Nadinsp. Dariusz Augustyniak zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie nadinsp. Tomasza Trawińskiego, które były podstawą do powołania go na to stanowisko.

Zastępca Komendanta Głównego Policji wyraził również przekonanie, że jego kompetencje i ogromne doświadczenie w służbie pozwolą na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim zadań w garnizonie zachodniopomorskim.