Zabił psa i okaleczył koty w Szczecinie. Dostał nowy wyrok, najwyższy w Polsce!

- To najwyższy wyrok jaki zapadł w Polsce za przestępstwa na szkodę zwierząt, co jest wynikiem naszych wspólnych starań - cieszą się z wyroku Paulina Dobrzańska-Kalbarczyk oraz Hubert Dobrzański, prezesi Fundacji Pso-TY i Koty.

- Przyznaję się do tych zarzutów. Skopałem tego psa na śmierć. Czasami mam takie wybuchy agresji. Zdarzają się one od niedawna i nie potrafię powiedzieć dlaczego. Byłem wtedy pod wpływem alkoholu i nie potrafię powiedzieć co mi uderzyło do głowy - mówił Patryk M. podczas pierwszego procesu.